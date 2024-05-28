何かにつけて人と自分を比べ、自分の方が優れていると思いたがるマウンティング気質の人って結構多いですよね。中には自分が持っているものだけではなく、自分の子どもの可愛さや優秀さでマウンティングするママもいます。今回とんだマウンティングママに遭遇した経験のある私の知人、Bさんに聞いたお話です。 幼稚園のHPで 当時Bさんの子が通っていた幼稚園では、毎日先生が子供たちの写真をたくさん撮り、それを保護者しか見