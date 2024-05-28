ロッテは２８日、佐々木朗希投手の出場選手登録を抹消した。球団は「上半身の疲労回復に少し遅れが見られるため、大事を取って抹消」と説明した。佐々木は２４日のソフトバンク戦で７回１失点で４勝目。１１９球を投じていた。この日の試合前練習ではアップ、キャッチボールは行っていただけに、状態を見て判断したとみられる。今季は８試合の登板で４勝２敗、防御率２・１８。１試合あたりの球数も増え、５月１０日の日本ハ