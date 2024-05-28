JR東日本は、関東の在来線でも、今後、遅延や運休の可能性があると28日、発表した。JR東日本は、前線上に発生した低気圧の影響で、今後、大雨や強風が発生した場合、関東エリアの在来線で列車の遅れや運休が起きる可能性があると発表した。現時点で、東海道線や京浜東北線、中央線などで強風が見込まれるため、遅れや運休の可能性があるとしている。また新幹線では、JR東海が東海道新幹線で、今後、遅れや運休が起きる可能性がある