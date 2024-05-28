5月28日、人気タレントの若槻千夏がInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。前日よりプライベートで10年ぶりに韓国を訪れ、家族と旅行を楽しんだことを明かしていた若槻。この日の投稿では《本日40歳になれました》と綴り、とサプライズで誕生日を祝ってもらった様子の動画をアップした。動画にはハートのバルーンで飾りつけされた部屋が映っており、画面外では子どもたちの「ハッピーバースデー」の歌声も。これに