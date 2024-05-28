甲子園球場の“神整備”で知られる阪神園芸の金沢健児氏が２５日、Ｘを更新。巨人・戸郷翔征投手がノーヒットノーランを達成した２４日の翌日、長野久義外野手から「昨日はすみませんでした」と謝られたことを明かした。金沢さんは戸郷がノーヒットノーランを達成した瞬間、長野がいち早くベンチから駆け寄り、戸郷−岸田のバッテリーに少量の“祝福シャワー”をかけている様子の写真を添付。「今日の練習中に私を見つけるなり