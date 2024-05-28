松井監督が休養埼玉西武ライオンズが、セパ交流戦前のオリックス3連戦で8連敗を止め、5月26日の第3戦に連勝して4カードぶりの勝ち越しを決めた。しかし同日、松井稼頭央監督（48）が休養を発表。渡辺久信GM（58）が監督代行になり、28日のセパ交流戦から指揮を執る。【写真】モデル並みのカッコよさ!!ユニフォーム以外でも魅せた松井前監督の姿渡辺GMは11年ぶりの現場復帰となる。球団にとってシーズン途中での監督交代は3度