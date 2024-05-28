写真：長谷川新「裏金議員、政治とカネの自民党。この自民党政治の延命に手を貸す小池都政をリセットしてほしい。その先頭に立つのが、私の使命だと感じています」6月27日、「反自民党、非小池都政」を掲げ、7月7日投開票の東京都知事選に立候補することを宣言した蓮舫参院議員（56）。SNSではすぐさま「蓮舫」がトレンド入り。《蓮舫さん。ついに完璧な都知事候補が出てくれた》といった応援から《都知事選盛り上がってみたい