アイドルグループ「びっくえんじぇる」の大橋ミチ子（31）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と妊娠を発表した。身長1メートル67、体重94キロを自称する大橋は多田えりとともに、“肥満落下系堕天使アイドル”というコンセプトでアイドルグループとして活動。現在、同グループの公式YouTubeチャンネルの登録者数は19万人近くに達している。投稿で、「応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「私ごと