任期満了に伴う東京都知事選（6月20日告示、7月7日投開票）を巡り、都内の首長の有志が28日、現職の小池百合子知事（71）に面会し、3選に向けた立候補を要請した。【写真で見る】小池知事が公開したカイロ大の卒業証書要請に名を連ねたのは都内62区市町村のうち、全体の8割にあたる52の区市町村長。要請に加わった首長、加わらなかった首長は以下の通り。【深津誠】小池氏に3選出馬を要請（52）八王子、武蔵野、三鷹、青梅、