ボクシングの元２階級制覇王者のルイス・ネリ（２９）＝メキシコ＝が２８日、自身のＸを更新。一部で元３階級王者のジョンリエル・カシメロ（３５）＝フィリピン＝との対戦の可能性が報じられていることについて、「Ｎａｈ（いや、それは違う）」と否定した。９月に日本での対戦が海外で報じられている。６日に井上尚弥とスーパーバンタム級統一戦を戦い、井上からキャリア初のダウンを奪ったもの、ＴＫＯ負けを喫したネリ。そ