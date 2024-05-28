ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（51）が28日、X（旧ツイッター）を更新。前夜、北朝鮮からミサイルが発射されたとの緊急ニュースのため一部ドラマが放送中止になった件について、私見をつづった。日本政府は27日午後10時43分ごろに、北朝鮮が弾道ミサイル技術を使った発射を強行したなどと発表し、沖縄県を対象にしてJアラートで避難を呼びかけ、その後解除した。NHKでは同午後10時45分から連続ドラマ「柚木さんちの四兄弟。」