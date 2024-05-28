■「スマホのない未来」を切り拓くはずだった昨年から話題を呼んでいたAIデバイス「Ai Pin」が、今年4月11日、ついに発売された。Apple出身者によるスタートアップ「Humane（ヒューメイン）」が手がける、“身につける小型コンピューター”だ。写真＝NurPhoto／AFP／時事通信フォトMWC2024で展示されたHumaneの「Ai Pin」。カメラとプロジェクターを搭載し、胸ピンやアクセサリーとして着用できる（＝バルセロナ、2024年） - 写真