【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統が就任して以降、中国で活動する台湾の芸能人が相次いで中国寄りの立場を表明している。台湾で対中政策を担う大陸委員会は「中国が政治的立場の表明を求め、中台が『一つの中国』であるかのような幻想を作り出している」と批判し、こうした芸能人が中国から圧力を受けている可能性を示唆した。台湾メディアによると、人気のベテランバンド「五月天（メイデイ）」のボー