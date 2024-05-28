鈴木財務相は、6月から始まる定額減税について、「複数年度にわたって実施することは考えていない」との考えを改めて強調しました。政府は6月から始める所得税と住民税の定額減税を1回限りだと説明していますが、自民党の木原幹事長代理が、来年度以降も行う可能性に言及していました。こうした中、鈴木財務相は28日の会見で、定額減税の狙いを「所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくることにより、デフレマインドを払拭するき