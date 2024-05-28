スペイン１部・Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が２８日、パリ五輪の出場断念について明言した。「みんなで話して決まった結論なので、特に僕からは。どうしても行きたかったとか、そういう話でもないですし。クラブが大前提として難しいよ、ということで、僕も納得しているという感じです」と話した。久保は東京Ｖとの親善試合（２９日・国立競技場）に向けて、２７日にチームとともに帰国。この日、千葉県内で練習前に取