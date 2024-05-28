ケンタッキーフライドチキン」は、5月29日（水）から、ランチライム限定の「ケンタランチ」の価格改定を実施し、一律40円の値下げを行うことを発表した。【写真】「ケンタランチ値下げ対象メニュー一覧■16メニューが対象5月29日（水）から新価格で提供されるのは、毎日10時00分から15時00分のランチタイムに提供されている「ケンタランチ」の16メニュー。一律40円の値下げが行われ、例えば「チキンフィレバーガー」と「