漫画『ふしぎ遊戯 白虎仙記』（作者：渡瀬悠宇）が、本日28日発売の「月刊フラワーズ」7月号にて6年ぶりに連載が再開された。表紙・巻頭カラーで登場し、四神天地書（しじんてんちしょ）の世界に戻ってきた白虎の巫女・鈴乃（すずの）は、かつて出会った虎人（フウイン）のネイランが白虎の巫女を名乗っていると知り…ファン待望の最新話が掲載されている。【画像】美麗な一枚！『ふしぎ遊戯 白虎仙記』カラーイラスト＆表紙『