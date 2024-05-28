スペインなどヨーロッパの3カ国がパレスチナを正式に国家として承認しました。アイルランドスペインノルウェーの3カ国は28日、パレスチナを国家として正式に承認しました。アイルランドのハリス首相は「二国家解決こそがイスラエルとパレスチナが平和と安全の中で共存する唯一の道である」と指摘し、イスラエルのネタニヤフ首相に対して「世界の声に耳を傾け、ガザ地区で見られる人道的な大惨事をやめるよう求める」と述