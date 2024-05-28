台風1号の影響で梅雨前線が活発化したことで関東地方でも大荒れの天気となりました。箱根の大涌谷では、強風となって観光客が立っているのも困難という状態になりました。【画像】違法係留の船、被害拡大懸念…洪水の原因になる可能性も■記念撮影も…「何も見えない」28日午前5時ごろの鹿児島中央駅前付近の様子です。朝になると雨脚が強くなり、雨が歩道に激しく打ち付けられ、白く波打つ様子がうかがえます。箱根の大涌谷