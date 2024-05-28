４月25日からネットフリックスで全世界への配信がスタートした実写版『シティーハンター』。現代の新宿を舞台にした本作は、国内外から高い評価を得ている。にわかに注目を集めた歌舞伎町には連日多くの外国人観光客が訪れているのだが、トー横近辺には”地雷系ファッション”に身を包んだ外国人たちが出現しており、なかにはトー横キッズたちと翻訳アプリを使って談笑している人物も。トー横キッズをテーマに制作された舞台『怪獣