【AFP＝時事】中国ソーシャルメディアを検閲する当局が、ぜいたくな暮らしぶりを披露することで知られる複数のインフルエンサーのアカウントを凍結する措置を講じている。中国国営メディアは、今月に入ってから「王紅権星」さんをはじめとする、ぜいたくを誇示するインフルエンサーの動画が「ティックトック（TikTok）」の中国版アプリ「抖音（Douyin）」から削除されたと報じている。王さんのアカウントは現在アクセスでき