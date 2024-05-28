神戸市中央区の神戸どうぶつ王国で、この春、マヌルネコの赤ちゃんが誕生した。誕生したマヌルネコ（神戸どうぶつ王国提供）マヌルネコは、生まれてからの感染症のリスクが非常に高く慎重に飼育観察をする必要があるとても繊細な種。神戸どうぶつ王国によると、4月19日に5頭生まれたが、残念ながら1頭は亡くなったという。それでも、母親が上手に子育てをし、残りの4頭は順調に成長中。現在、母子は刺激を与えないよう個室獣舎