ドラゴンクエスト宣伝担当の公式X（@DQ_PR）が「ドラゴンクエストの日」の2024年5月27日に、気になるティザー映像を公開し、SNS上で話題になっている。5月27日の「ドラゴンクエストの日」にエニックス（現・スクエア・エニックス）が初代のドラゴンクエストを発売したのが、1986年5月27日だ。今年（2024年）で38周年となる。発売日の5月27日は「ドラゴンクエストの日」として親しまれており、何か新しい情報が発信されるのではない