活発な雨雲は東へ移動しています。今夜は東海や関東甲信、東北を中心に滝のような非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。風も強まるため、交通機関の乱れが生じるおそれもあります。明日29日(水)の明け方にかけて、大雨や暴風、高波に警戒してください。今夜東海や関東甲信、東北で雨のピーク交通機関への影響に注意今日28日(火)は、前線を伴った低気圧が本州の南岸を通過しています。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気