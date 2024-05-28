学術的に価値の高い隕石(いんせき)が目の前に落ちていたとしても、ほとんどの人はその石が隕石だとは気付けません。アメリカのセントラルミシガン大学では「80年間ドアストッパーとして使われていた石が、学術的にも金銭的にも価値の高い隕石だと判明した」という事例が報告されています。Meteorite stardom only scratches surface of geology’s allure | Central Michigan Universityhttps://www.cmich.edu/news/details/meteor