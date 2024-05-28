日本ケンタッキー･フライド･チキンは5月29日から、定番セットメニュー「ケンタランチ」16商品の価格改定を行い、一律税込40円値下げする。【関連記事】KFC「ザ･アメリカンバーガーズ」5月29日発売、バンズの代わりオリジナルチキンでオニオンリングを挟んだ「凄肉」も用意、ポテト、スイーツ、ドリンクでも新商品展開/日本ケンタッキー･フライド･チキン「ケンタランチ」は平日も土日も、毎日10時から15時のランチライムに提供して