イオンプライベートブランド商品「トップバリュの焼酎」、ご存じでしょうか。なんと4リットルで1867円（税込）。もう安すぎてデカすぎて、ポカン、としてしまいそうです。どうしてこんなに安いのか。そして、飲み心地を含めて本当にお得なのか？ 実は酒造メーカー大手からも、類似する商品がリリースされているので、それらと飲み比べつつ、検証してみたいと思います！◆「激安焼酎」は「焼酎甲類」であることが多いまずは