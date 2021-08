7人の子と17人の孫を持つ61歳女性が、24歳男性と婚約した。2人は2週間後の今月下旬に結婚式を予定しているが、37歳という年の差婚に周囲の反応は様々だという。『LADbible』『The Sun』などが伝えている。

米ジョージア州に住むシェリル・マックレガーさん(Cheryl McGregor、61)が、37歳年下のクルアーン・マッケインさん(Quran McCain、24)と初めて出会ったのは2012年のことだった。2人はシェリルさんの息子がマネージャーをしていた同州ロームのファストフードレストラン「デイリークイーン」で働いており、クルアーンさんは当時15歳だったという。

2人が運命の再会を果たしたのはそれから8年後の2020年11月4日のことで、クルアーンさんがシェリルさんの働いていたコンビニを訪れたことがきっかけだった。

クルアーンさんは、シェリルさんと再会した日のことを次のように振り返る。

「僕が以前、毎日のように会っていた彼女は笑顔だったけど、その日は悲しそうでね。理由を聞いたら泣き出したんだ。よく聞くと、TikTokにダンスをする動画を投稿したら『皺が酷い』『年寄りのダンスなんて見たくない』といった嫌なコメントが殺到したって聞いてね。僕は彼女を慰め、TikTokには2人でダンスする動画を投稿するようになった。それからだよ。2人で一緒にいると、彼女とは精神的なレベルで繋がることができると気付いてね。特別な感情が生まれたんだ。」

実はシェリルさんはTikTokで摂食障害に苦しんでいることも明かしており、シェリルさんを攻撃するコメントにはクルアーンさんが「好きなダンスを踊ることのどこが悪いのか。届けているのは素敵なオーラ。それを酷く言う奴は許さない」などと反撃したという。

こうして2人はお互いに惹かれ合うようになり、しばらくは息の合う友人としてプラトニックな関係を続けた。しかし次第に気持ちを抑えられなくなり、ついに一線を越えた。

シェリルさんは「彼は私よりもずっと若く、最初はこんな関係になるなんて思いもしなかったけど、本当に素晴らしい人なの。私たちの相性は抜群だし、もちろん性生活も最高よ」と語る。

それでもクルアーンさんはシェリルさんの一番下の娘(29歳)より年下で、クルアーンさんの祖母は67歳、祖父は69歳とシェリルさんと同じ60代だったことから、2人の関係を公にした時の周囲の反応は冷たかったという。

クルアーンさんは「最初は遺産狙いだろうとか、冗談でしょうと言って受け入れてもらえなかったんだ。ただの遊びだと思ったんだろうね。彼女の7人の子供たちの何人かも『若くて肌の色が黒い男とデートだなんて』と言って呆れていたよ。そしてそんな子供たちを見たシェリルは、『私はあの子たちをそんなふうに育てた覚えはない』と悲しんでいたんだ」と明かす。

ただそんなゴタゴタがあったのは最初だけで、2人の幸せそうな様子を目の当たりにした家族は最終的に2人の関係を認めたそうだ。そしてクルアーンさんは先月末にシェリルさんにプロポーズ、2週間後には結婚式を控えている。

幸せの真っ只中にいる2人は、頻繁にTikTokでダンスを披露しており、動画では仲睦まじい姿を見せつけている。

クルアーンさんは年の差婚については全く気にしていないようで「自分が幸せで、正しいと思うことをするべきだよ。人がどう判断するかなんて考えないことだ」と述べており、シェリルさんも幸せそうにこう続けた。

「愛を探そうだなんて思わないことね。だって愛があなたを見つけてくれるのだから。そしてそれは本当に素晴らしいことなのよ!」

