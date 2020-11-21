GU²Æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬½©Åß¤â»È¤¨¤ë¡ª¡©¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÃå¤Þ¤ï¤¹NG¡¦OK¥³¡¼¥Ç½Ñ
Part1¡¥¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ö¹õ¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
½Õ²Æ¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿GU¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÄêÈÖ¿§¤Î¹õ¤ò»È¤Ã¤¿º£¤Î»þµ¨¤â»È¤¨¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥Æ¥àÎã
GU¡¡I¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¥³¡¼¥Ç¡
¢¨¥â¥Ç¥ë ¿ÈÄ¹¡§168cm¡¢ÂÎ½Å48kg
¥È¥Ã¥×¥¹¡¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È GROBAL WORK
¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¿¤·¤Þ¤à¤é
¥¿¥¤¥Ä¡¿¥æ¥Ë¥¯¥í
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼
¥Ð¥Ã¥°¡¿»¨²ß²°¤µ¤ó
¥·¥ó¥×¥ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¡£Â¸µ¤ò¥¿¥¤¥Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎI¥é¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é
Çò·¤²¼¤Ë¤¹¤ë¤ÈÂ¸µ¤¬´¨¡¹¤·¤¯µ¨Àá³°¤ì´¶¤¢¤ê¡£½Õ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÆÁÇºà¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò»È¤¦¾ì¹çÅß¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¸µ¤Ë¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤Ê¥¿¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¯¤³¤È¤Ç´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡ý
¥³¡¼¥Ç¢
¥¢¥¤¥Æ¥à¡¿¤¹¤Ù¤ÆGU
¤³¤Á¤é¤Ï¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä
¾¯¤·¼ó¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¾æ¤âÃ»¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¾æ´¶¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç1ÈÖÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¾æ¡ªNG¤ÎÊý¤ÏÆ±¤¸¿§Ì£¤Ç¤â¤ä¤ä¾æ¤¬Ä¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥¿¡¼¤â¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¾æ¤¬Ä¹¤¤¤¦¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¾æ¤Þ¤Ç¤¬Ä¹¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°¤¯¥ª¥Ð¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Part2¡¥¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÖÇò¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
¥³¡¼¥Ç¡
Ä¹Âµ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¿GU¡Ê¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¡Ë
¥Ñ¥ó¥Ä¡¿GU¡Ê¥·¥§¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡Ë
·¤¡¿GU¡ÊV¥«¥Ã¥È¥·¥Õ¥©¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡Ë
¥Ð¥Ã¥°¡¿shoplist
Æ±¤¸¿§Ì£¤ÎÄ¹Âµ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹Âµ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤Ë¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä
¿þ¤«¤é¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¤¬¸«¤¨¤ë¤ÈÉÔ³æ¹¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÄ¹Âµ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é
NG¤ÎÊý¤ÏÄ¹Âµ¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤¿¤á°ãÏÂ´¶¤¬¡£Ãå¤ëÁ°¤Ë¿§¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ç¢
¥Ë¥Ã¥È¥¬¥¦¥ó¡¿¤·¤Þ¤à¤é
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¿¤·¤Þ¤à¤é
¥Ñ¥ó¥Ä¡¿GU
·¤¡¿GU¡Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡Ë
¥Ð¥Ã¥°¡¿¤·¤Þ¤à¤é
¤³¤Á¤é¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅêÆþ¡ª
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä
¤Þ¤ºÀè¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤½¤Î¾å¤«¤é¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é
½©Åß¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ËÂ¸µ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤Çµ¨Àá°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤«¤·¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
²ÆÁÇºà¤ÎÇö¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï½©Åß¤Ë¤â¤Ï¤¯¼Á´¶¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡ý
¤¼¤ÒÅß¤Ë¤â¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»È¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö