01.

「四六時中」

一緒にいるから

02.

お互いの癖は

お見通し

03.

だいたいの

秘密を知っている

04.

週1のハッピーアワー仲間

05.

気兼ねなく

仕事の愚痴を言える

06.

職場の不満を

理解してくれる間柄

07.

あなたの頑張りを

理解してくれる

08.

趣味を共有できる

09.

彼らのおかげで

毎日が楽しい

10.

時間が経つのが早い

