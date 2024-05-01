福岡県大牟田市の国立病院機構大牟田病院で、男性職員５人が身体に障害がある入院患者１１人に対し、下半身を触るなどの性的虐待が疑われる行為を繰り返していたことが分かった。病院は障害者虐待防止法に基づき、患者の障害福祉サービスの支給を決定した自治体に通報した。病院によると、昨年１２月１９日に女性患者から「介護職員から下半身を触られた」との訴えがあった。聞き取り調査の結果、男性の看護師と介護職員計５人