三重県四日市市は１日、市立四日市病院の医療技術部に勤務する３０歳代の男性技師を停職６か月の懲戒処分にした。発表によると、男性は１月２０日〜２月１８日、診療に関わっていない知人の患者の電子カルテを複数回にわたり不正に閲覧。患者の診療日に合わせて院内で待ち伏せしたり、患者の携帯電話に非通知で電話をかけたりしたという。市は、こうした行為は病院の信用を大きく失墜させ、地方公務員法に違反したとしている