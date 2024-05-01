日産「新型セダン」発表 精悍顔の上質「アルティマ」中国で約210万円くるまのニュース

日産「新型セダン」発表 精悍顔の上質「アルティマ」中国で約210万円

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 日産が23日、アルティマの特別仕様車を発売したと発表した
  • ブラックとゴールドで精悍な個性を引き立てた特別仕様車
  • ボディカラーはブラックのみの設定で、価格は約410万円となっている
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