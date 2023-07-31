『広末涼子と鳥羽周作の不倫報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「開き直って『これでよかったんだ』とは言っちゃいけないと思う」と言及
スポニチアネックス
4月と9月のイベントに出席したが、Xでは「よく顔出せたね」といった声も
Smart FLASH
鳥羽氏の知人によると、広末の子どもが鳥羽氏に懐くようになったそう
FRIDAYデジタル
2人が2024年に再婚する意思を固めたと報じられた件を巡り、筆者が分析
女性自身
広末涼子と鳥羽周作シェフの年内の再婚はないだろう、と芸能リポーター
元従業員によると、報道の以前から不倫をスタッフに自慢していたという
東スポWEB
離婚が成立したとされるが、鳥羽氏は「お話しできません」とコメント
文春オンライン
破格のギャラで写真集オファーが届いたそうだが、即座に断ったという
11日更新のYouTubeで、騒動について動画上で初めて言及した
編集者の箕輪厚介氏が「なんか、大変だったようだね！」と写真を公開
J-CASTニュース
実力派の女優はあまり不倫騒動の影響を受けないようにも感じると筆者
11日に同グループのレストラン「Hotel’s」で厨房に立つと明かされた
よろず~ニュース
約3カ月ぶりにSNSを更新したが、再始動の道のりは遠いようだと筆者
ダブル不倫騒動で、鳥羽氏が会社から処分を受けたのはこれが初めて
14日にアップした動画で、鳥羽氏の取締役解任と減給処分を伝えた
デイリースポーツ
広末涼子の不倫相手・鳥羽周作シェフにも慰謝料を請求しないことを発表
日刊ゲンダイDIGITAL
文春の直撃に、広末とは「あれから一度もお会いしていません」とコメント
広末とは「あれから一度もお会いしていません」とコメント
芸能関係者によると、報道以降に恐らく2人は会っていないという
鳥羽周作氏とゴールインの可能性はゼロではない、とスポーツ紙デスク
NEWSポストセブン