香取慎吾が結婚
歌手・俳優の香取慎吾が一般女性と結婚
2021年12月31日
2021年12月30日
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香取慎吾、結婚の裏でTV局の現場スタッフに通達されていた「NG事項」
新しい地図が出演する番組のスタッフに、ある指示が出ていたとTV局関係者
週刊女性PRIME
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25年間「アイドルの妻」を自認 香取慎吾の結婚相手は「理想」か
相手は「その存在を自ら匂わせない女性」だったとスポーツ紙担当者
FRIDAYデジタル
2021年12月29日
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「うれしいのだ」と伝えた中居正広 理由にトップアイドルがゆえの事情か
SMAP時代はトップアイドルゆえに、簡単に結婚できなかったと芸能プロ関係者
東スポWEB
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大下容子アナ、香取慎吾の結婚を祝福「私もうれしいです、何だか」
冒頭で香取慎吾の結婚を祝福し、「私もうれしいです、何だか」と言及
デイリースポーツ
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香取慎吾の結婚報道で気になる中居正広＆稲垣吾郎の結婚の可能性
現在独身である中居正広と稲垣吾郎の「今後」が注目されるとライター
Smart FLASH
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この時期が打ってつけ？年末に芸能人の結婚や離婚が相次ぐワケ
1つは、大事なことは来年に持ち越さず、年内に区切りをつけるためだという
東スポWEB
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長年の事実婚状態から香取慎吾はなぜ結婚した？背景に「状況の変化」か
アイドルの宿命として長らく事実婚状態だったが、純愛を貫いた形だと筆者
日刊スポーツ