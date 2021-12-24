M-1グランプリ2021
『M-1グランプリ2021』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年1月18日
2022年7月28日
2022年6月19日
2022年2月26日
2022年1月30日
2022年1月18日
2022年1月8日
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オズワルド、M-1大失速の裏側を告白「4年間密着してきたカメラマンが…」
終了時に優勝を確信したといい、4年間密着してきたカメラマンから声がけも
スポニチアネックス
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オズワルド伊藤「優勝したと…」M-1最終決戦で手応え十分も錦鯉にあ然
大会が終わって帰宅した伊藤は「優勝したと思っちゃった」と発言
デイリースポーツ
2022年1月7日
2022年1月3日
2021年12月29日
2021年12月28日
2021年12月27日
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M-1アナザーストーリー、今夜放送 最年長コンビが成し遂げた奇跡
芸人たちを長年追い続けてきた密着カメラ映像で紡ぐドキュメンタリー作品
テレ朝POST
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M-1決勝進出、もものネタに批判も 見た目いじり芸人は絶滅するか
メガネでおかっぱ頭の「せめる。」の容姿を「まもる。」がいじるというネタ
週刊女性PRIME
2021年12月26日
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松本人志、M-1優勝の「錦鯉」を絶賛「青春してた…すごいなって」
審査員を務めた松本人志は「青春してたよね。すごいなって」と評価
スポーツ報知
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松本人志がM-1優勝の錦鯉を絶賛「昨年から実は俺の中でネタ振りが」
2020年は厳しめに審査したが「いっちゃう可能性」があると思っていたと告白
スポニチアネックス
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ロングコートダディのM-1ネタ「肉うどん」広告価値は1億円超と試算
25日放送の番組で、その広告価値は「1億円超」との試算が紹介された
ナリナリドットコム