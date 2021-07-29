林遣都と大島優子が結婚
『林遣都と大島優子が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年12月29日
2021年9月27日
2021年8月14日
2021年8月4日
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小嶋陽菜 ゴールインは大島優子の結婚報道でむしろ「遠のいた」？
唯一未婚の小嶋陽菜の結婚は、大島優子の結婚報道で「遠のいた」とライター
日刊ゲンダイDIGITAL
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パーティー報道で窮地に立たされていた田中圭 林遣都の報道に救われた？
報道の翌朝、「おっさんずラブ」での彼氏役・林遣都の結婚が報じられた
東スポWEB
2021年8月2日
2021年8月1日
2021年7月30日
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篠田麻里子、大島優子との過去の写真を披露「すごく良い写真見つけた」
「すごく良い写真見つけた」とAKB48在籍時代と思われる大島との写真を掲載
スポニチアネックス
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大島優子の結婚を知っていた小木博明 「悔しいから相手聞かなかった」
大島との会話で「彼」という言葉が出ていたが、林遣都とは知らなかったそう
デイリースポーツ
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大島優子が林遣都との結婚を発表 前田敦子は交際自体も知らず
事前連絡はなく、交際自体も知らなかったといい「ビックリしました」と前田
日刊スポーツ
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大島優子＆林遣都、目撃されていた愛を育む過程 楽しげに肩を並べて歩く姿
2020年3月上旬、レストランでの宴会を終えた2人を同誌はキャッチしていた
女性自身
2021年7月29日
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大島優子と林遣都が結婚も後輩メンバーは複雑か、ぱるると交際の過去
林は2019年末に大島のAKB時代の後輩・島崎遥香との同棲を報じられた過去が
文春オンライン
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高橋みなみ、大島優子の結婚「ニュースで知った」横山由依とともに祝福
高橋は大島優子の結婚をニュースで知ったとしつつ「本当に嬉しい」と喜んだ
Smart FLASH
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前田敦子が大島優子の結婚を祝福「可愛いお2人」
大島とは、AKB48のメンバーとして苦楽を分かち合った盟友
モデルプレス
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大島優子が林遣都と結婚「櫻井神社の御利益」とSNSで話題
櫻井翔は共演した女優が一時期相次いで結婚し「櫻井神社」とも呼ばれている
日刊スポーツ
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大島優子との結婚を発表した林遣都 かつて「推しメン」に挙げていた
2012年に公開された映画「闇金ウシジマくん」で初共演した2人
東スポWEB
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大島優子＆林遣都、事務所を通じ結婚を正式発表 共演をきっかけに交際
同日早朝には、2人が近く結婚する予定として一部スポーツ紙が報道
オリコンニュース
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林遣都と大島優子の結婚報道にネット上で悲鳴が続出「俺の優子が…」
林のファンからは「ダメージ受けたので仕事休んでいいですか」などと悲鳴が
スポニチアネックス
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林遣都と大島優子が結婚へ 朝ドラで共演で急接近、交際期間は約1年か
交際期間は約1年で、「スカーレット」の共演で距離を縮めたという
スポニチアネックス