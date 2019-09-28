城島茂と菊池梨沙が結婚
『城島茂と菊池梨沙が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年4月3日
2019年10月21日
2019年10月10日
2019年10月8日
2019年10月3日
2019年10月2日
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城島茂が結婚を発表 騒動や訃報の中「約束」を待ち続けた妻・菊池梨沙
山口達也氏の騒動やジャニー喜多川氏の訃報もあった中、妻の妊娠が発覚
女性自身
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健康のため飲み会も控える 結婚を発表した城島茂の「変化」
健康面を気にするようになり、飲み会も控えようと考えていると芸能関係者
女性自身
2019年9月30日
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「シゲルくんそのまんま」城島茂の妻・菊池梨沙 交際中に赤ちゃんの夢？
女性セブンが2017年6月に2人の熱愛をスクープし、知人による菊池の話を掲載
NEWSポストセブン
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結婚と妻の妊娠を発表した城島茂 心配される酒好きな一面
酒好きで足元がふらつくほど泥酔していたこともあり、身体が心配と関係者
週刊女性PRIME
2019年9月29日
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TOKIO城島茂が三瓶明雄さんに結婚報告「何しようがメンバーは1つ」
墓前で「どんなに離れようが、何しようが、メンバーは一緒」と語った城島
デイリースポーツ
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城島茂が6人目のTOKIO・三瓶明雄さんに結婚を報告「不思議な感じです」
三瓶さんはメンバーに農作業などを教えた「6人目のTOKIO」とされる人物
オリコンニュース
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中丸雄一が城島茂の結婚祝福「TOKIOには音楽活動はしてもらいたい」
報道が出る前日に本人から電話を貰ったと明かし、「めでたいですね」と祝福
日刊スポーツ
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城島茂の結婚に東山紀之が祝福「パンと叩いて、子どもはいいぞって」
8月に事務所で城島と会った際に、結婚と菊池の妊娠を報告されたという
日刊スポーツ
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城島茂、結婚会見後に出口で土産を手渡し 報道陣に焼き印入り饅頭
会見後は出口で、200人の報道陣一人ひとりに自らお土産を手渡したという
スポーツ報知
2019年9月28日
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城島茂と結婚の菊池梨沙「感銘受けた」官能小説への愛語った過去
古風で落ち着いた風貌の菊池だが、意外にも官能小説が趣味だという
Smart FLASH
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城島茂の結婚をTOKIOメンバー祝福 松岡昌宏「肩の荷がおります」
「ついに結婚しましたか」とメンバーからコメントが到着（記事に詳細あり）
オリコンニュース
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重大発表予告に揺れたTOKIOファン「怖くて怖くて仕方ない」
前日には一部メディアがTOKIOに「重大発表」があると予告し、ファンは騒然
J-CASTニュース
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城島茂が結婚を生報告 「解散説を火消ししたように見える」と関係者
グループを巡っては、山口達也氏の退所に端を発した解散説も浮上していた
東スポWEB
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城島茂の授かり婚はジャニーズ新体制のご祝儀？必要だった明るい話題
グループに漂う暗いムードを吹き飛ばす、明るいニュースが必要だったと記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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城島茂へ石原良純が放った質問攻めに反響 「興奮しすぎ」の声も
石原良純は「どういうところで知り合うんですか？」など城島を質問攻めに
スポーツ報知