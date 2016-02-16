川崎市の老人ホーム連続転落死
『川崎市の老人ホーム連続転落死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年5月16日
2022年3月26日
2018年3月22日
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川崎市・老人ホーム連続転落死裁判の裁判員「何もかも難しかった」
取り調べ時のDVDの再生については「参考になった」と裁判員の男性
日テレNEWS NNN
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川崎市の老人ホーム連続転落死で被告に死刑判決「人間性のかけらもない」
22日、横浜地裁は「人間性のかけらもうかがえない冷酷な犯行」だと指摘
日テレNEWS NNN
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川崎市の老人ホームの高齢者3人転落死事件 元職員に死刑判決
元職員が3人を転落させたと、殺人の罪に問われていた
ライブドアニュース速報
2016年3月29日
2016年3月26日
2016年3月17日
2016年3月13日
2016年3月4日
2016年2月24日
2016年2月23日
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川崎市の老人ホーム転落死事件 「私の母の死も怪しい」と疑念
2014年に不審死した女性の遺族は容疑者の関与を疑っている
NEWSポストセブン
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川崎市の老人ホーム転落死で容疑者不起訴も？ 疑われる精神疾患
捜査関係者から「代理ミュンヒハウゼン症候群」ではとの声が出始めたという
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年2月20日
2016年2月18日
2016年2月17日
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川崎市老人ホーム連続転落死 元職員の男「俺が泊まると何かあるよ」
男は3件目の事件前に「俺が泊まりをやると何かあるよ」と同僚に話していた
日テレNEWS NNN
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川崎市の老人ホーム3人連続転落死 現場の関連に気づかず
神奈川県警は2件を変死扱いし、3件目の発生まで関連付けなかったと事情通
日刊ゲンダイDIGITAL
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川崎の老人ホーム転落死 逮捕の元職員「介護に嫌気が差した」
逮捕された元職員の男は、介護について「嫌気が差した」と話しているという
読売新聞オンライン