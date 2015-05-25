内田篤人の結婚
日本代表DFでシャルケに所属する内田篤人が、一般女性と入籍したことを所属事務所を通じて発表した。
2017年5月14日
2015年7月21日
2015年6月5日
-
内田篤人の結婚に海外の女性ファンからも嘆きの声「噂でしょ？」
海外のネット上からは、女性ファンからの嘆きの声が多く上がった
Sports Watch
-
内田篤人との新婚生活はどうなる？幼なじみ妻の実父を直撃取材
筆者が内田の妻の実父を直撃取材している
女性自身
2015年6月4日
2015年6月3日
2015年6月2日
2015年5月31日
2015年5月28日
-
内田篤人の結婚相手は元テレビ局員で有村架純似 関係者が明かす
過去に地方のテレビ局に勤めていた、有村架純に似たきれいな女性だという
NEWSポストセブン
-
細貝萌、内田篤人の結婚を祝福「奥さんは相談を受けていたようだし」
2人はともにドイツでプレーしていることもあって、「すごく嬉しい」と細貝
スポニチアネックス
2015年5月27日
-
内田篤人が過去に語った結婚願望と家族観 川島永嗣の結婚で後押しか
これまで内田は再三、結婚したいと話していた
SOCCER KING
-
結婚発表した内田篤人 故障が長引き選手生活は厳しいものに
右膝のケガで今季はリーグ戦をしばしば欠場し、19試合の出場にとどまった
日刊ゲンダイDIGITAL
-
内田篤人の結婚に中国女性から悲壮感が漂う声「私失恋した！」
中国でも女性ファンは多く、同国のネット上では女性たちから悲鳴が上がった
マイナビニュース
2015年5月26日
-
内田篤人の結婚にネット民騒然「ノイアーとじゃないのか」
ネットでは「ノイアーとじゃないのか」といった声が多数あがっているという
ガジェット通信
-
内田篤人が結婚 お相手の女性と20年来の恋を実らせた？
「とくダネ」は小学校の同級生と2年前から真剣交際に発展したと報じた
J-CASTニュース
-
内田篤人が結婚 なぜか吉田麻也のブログに祝福メッセージが殺到
内田がSNSをしていないこともあり、吉田のブログにメッセージが殺到
スポニチアネックス
-
内田篤人の結婚相手 裏表のない性格で人目を引くほどの美人と噂も
相手については「一般の方なので差し控えさせてもらいます」とした
スポーツ報知
-
内田篤人が結婚 ネットでは長谷部誠と佐藤ありさを心配する声
ネット上からは「おめでとう、よかったね」など祝福する声が上がった
スポニチアネックス