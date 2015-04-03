群馬・高崎の硫酸事件
群馬県高崎市で、買い物をしていた女性が相次いで硫酸とみられる液体をかけられた事件。
2015年4月9日
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高崎の硫酸傷害事件 逮捕された男は近所でも有名なエリート一家育ち
逮捕された男の家族は、近所でも有名なエリート一家だったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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背後に気配を感じ…硫酸事件の容疑者は被害者につきまとっていた
男は事件前後、被害女性につきまとっていたことが分かった
読売新聞オンライン
2015年4月7日
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群馬県の硫酸事件 女性会社員は「何度も後をつけられた」と証言
女性会社員は「（男に）何度も後をつけられた」と話しているという
読売新聞オンライン
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高崎駅などで女性に硫酸をかけた男 3月カバンに尿を流し込み有罪
逮捕された男は、3月に女性のバッグに尿を流し込み有罪判決を受けたばかり
日テレNEWS NNN
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高崎駅などで女性が硫酸をかけられた事件 逮捕の男は容疑を否認
7日に逮捕された30歳の男は、容疑を否認しているという
日テレNEWS NNN
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高崎駅などで女性が硫酸をかけられた事件 重要参考人の男を逮捕
警察は7日午前、重要参考人の男を逮捕した
日テレNEWS NNN