レアル・マドリードは11日、新監督にジョゼ・モウリーニョ氏が就任したことを発表した。レアル・マドリードはモウリーニョ氏と2030年6月30日までとなる3年契約を締結。なお、モウリーニョ氏が昨シーズンまで指揮官を務めたベンフィカからは9日に退団することが発表済。その中で、レアル・マドリードへ移籍するために契約解除金として1500万ユーロ（約28億円）が支払われることが発表されている。現在63歳のモウリーニョ監督