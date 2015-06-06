『東京国税局調査部（マルサ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ラブホテルを実質的に経営し、休憩料の一部を「お布施」と偽ったそう
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
確定申告をせず所得を隠し、法人税など1億円余りを脱税した疑い
FNNプライムオンライン
2019年12月期までの3年間で計約12億円の申告漏れを指摘されたという
読売新聞オンライン
査察部は、裁判官に対して捜索内容を明示する必要があるという
日刊SPA!
だが、無申告に目を光らせる国税局が近年、力を入れるのが「海外資産」
日刊ゲンダイDIGITAL
東京国税局が現地の税務当局と協力して、およそ8億円を徴収した
日テレNEWS NNN
酒蔵の名前、代表銘柄、電話番号などがエリアごとに紹介されている
Japaaan
国税局からの電話が来た場合、追徴と加算税を覚悟したほうがいいと筆者
NEWSポストセブン
ある家庭では1つの金庫をダミーにして、床の下にもう1つ金庫を隠していた
国税の中で唯一強制調査の権限を持ち、情報に対するガードが堅いことで有名
現代ビジネス
井岡のトレーナーで所属ジムの会長でもある父・一法氏を国税局査察部が捜査
デイリー新潮
問題になったのは子会社ではなく社長個人で、すでに解任されているという
「ブレイクした芸能人」の所得状況について、必ずチェックしているという
トピックニュース