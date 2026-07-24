アメリカのトランプ政権は、24日から60の国と地域を対象に10%から12.5%の追加関税を課すと発表しました。日本に対する税率は12.5%だとしています。アメリカの通商代表部は23日、強制労働で作られた製品に対する十分な輸入制限措置をとっていないとして、「通商法301条」に基づき、60の国と地域に10%から12.5%の追加関税を課すと発表しました。日本に対する税率は12.5%で、アメリカ東部時間の24日午前0時1分、日本時間では午後1時1