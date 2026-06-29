◇プロ野球セ・リーグ巨人2-1DeNA（6月28日、横浜スタジアム）8回、セットアッパーの大勢投手が2塁打2本で1点を失ったところで、マウンドを引き継いだ巨人の田中瑛斗投手。対するバッターは宮粼敏郎選手でした。「1球でも甘いところに投げると、その1球を仕留められるイメージがすごく強い。甘くは絶対行かないように意識しました」この日は伝家の宝刀、シュートではなく徹底してアウトコースに逃げていくスイーパーを要求