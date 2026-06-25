みなさんは、徳島外環状道路をご存知でしょうか？徳島市中心部の渋滞緩和を目的に、徳島市や藍住町、北島町などをぐるっと結ぶ全長約35キロの環状道路です。その一部、徳島東環状線で、2026年度中に新たな区間が開通する見通しです。工事の進み具合を取材しました。 （記者）「今私が立っていますこの道、徳島東環状線末広住吉工区です。 もう少しで完成しそうになっています」「そして今年度末に開通予定なんですが、末広大