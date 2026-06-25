久松宏輝さん推奨…飛距離伸ばす「しゃがみ込みペットボトル上げ」バッティングで打球を強く遠くへ飛ばすには、下半身の力をバットに伝えることが重要になる。鍵を握るのは軸足側の股関節。溜め込んだ力を投手方向に押し込むことで爆発的なパワーが生まれる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、効果的なドリルとして「しゃがみ込みペットボトル上げ」を紹介している。バッティン