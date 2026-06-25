久松宏輝さん推奨…飛距離伸ばす「しゃがみ込みペットボトル上げ」

バッティングで打球を強く遠くへ飛ばすには、下半身の力をバットに伝えることが重要になる。鍵を握るのは軸足側の股関節。溜め込んだ力を投手方向に押し込むことで爆発的なパワーが生まれる。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、効果的なドリルとして「しゃがみ込みペットボトル上げ」を紹介している。

バッティングでは体重移動の際に、軸足を投手方向にぶつけるように動かすことでスイングスピードが上がり、打球を遠くに飛ばすことが可能になる。久松さんは「軸足の股関節を（投手方向に）ぶつけていくことで、上半身も回旋していきます。自分の持っているパワーを全てボールにぶつけるトレーニングです」と説明する。

まず、水や砂を入れた1.5リットル〜2リットル程度のペットボトルを用意する。立った状態から右打者なら軸足である右膝を地面に着け、左足を横に広げる。ペットボトルを両手で持ち、右膝の外側にセットする。やや体がねじられている状態だ。

次に右も股関節を、左斜め上にぶつけるように強く動かす。これに伴って上体も左斜め上に動いており、手を伸ばしてペットボトルを押し上げるようにする。背中を丸めないように注意し、一気に斜め上に押し込んでいく。

少年野球の現場で「しっかり体重移動して打とう」と指導されても、どう体を動かしていいか分からず、体が投手方向に突っ込んだり、バットを巻き込むようなスイングになったりする選手は少なくない。このドリルを日々10回程度行うことで適切な体重移動が身に付き、打球の飛距離も伸びていくはずだ。（First-Pitch編集部）