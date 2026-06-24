レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成時代に進化した例として挙げられることが多いカラオケ文化。レーザーディスクによるレーザーカラオケ、VHDカラオケのカラオケボックスから、ビルのテナント営業の通信カラオケへと変化していきました。その中でも、懐かし要素のひとつが巨大リモコ