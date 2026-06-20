King & Princeが、6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、通常盤に収録される『Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』のダイジェスト映像を公開した。このダイジェスト映像では、演出・舞台セット・セットリストや衣装などKing & Princeの2人が互いにアイデアを出し合い試行錯誤しながら準備してきた過程に加え、本人によるコメントやリ